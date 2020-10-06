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Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:01
swan forever написав:
Ту отраву в магазинах от отечественных производителей трудно назвать вином
Так не пейте. Берите нормальное вино. и стоит оно точно не 40 грн ). Если есть спрос то и бодяга будет на прилавке всегда. Свинье например отруби милее сердцу чем хамоны и пармезоны). Главное не то что есть бодяга на прилавке,главное что бы нормальные вина а не подделка на прилавке была. Что бы был выбор. И если импортное вино станет дешевле, то что в этом плохого?
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