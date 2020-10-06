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Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:01
swan forever написав:
Ту отраву в магазинах от отечественных производителей трудно назвать вином
Так не пейте. Берите нормальное вино. и стоит оно точно не 40 грн ). Если есть спрос то и бодяга будет на прилавке всегда. Свинье например отруби милее сердцу чем хамоны и пармезоны). Главное не то что есть бодяга на прилавке,главное что бы нормальные вина а не подделка на прилавке была. Что бы был выбор. И если импортное вино станет дешевле, то что в этом плохого?
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Джон
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 07:46
Джон написав:
. И если импортное вино станет дешевле, то что в этом плохого?
Странно что американские политики не задают таких вопросов - берут и вводят пошлины на сталь, чтобы была работа у американских сталеваров.
Странно, что европейские политики не спрашивают, что плохого будет в том чтобы курятина была дешевле, а вводят пошлины и квоты, дабы была работа у европейских фермеров.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:54
Джон написав: swan forever написав:
Ту отраву в магазинах от отечественных производителей трудно назвать вином
Так не пейте. Берите нормальное вино. и стоит оно точно не 40 грн ). Если есть спрос то и бодяга будет на прилавке всегда. Свинье например отруби милее сердцу чем хамоны и пармезоны). Главное не то что есть бодяга на прилавке,главное что бы нормальные вина а не подделка на прилавке была. Что бы был выбор. И если импортное вино станет дешевле, то что в этом плохого?
меньше всего нуждаюсь в ваших советах и предположениях о моих предпочтениях.
Дабы не тратить в будущем на вас время ставлю блок.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:58
Shram написав: Джон написав:
. И если импортное вино станет дешевле, то что в этом плохого?
Странно что американские политики не задают таких вопросов - берут и вводят пошлины на сталь, чтобы была работа у американских сталеваров.
Странно, что европейские политики не спрашивают, что плохого будет в том чтобы курятина была дешевле, а вводят пошлины и квоты, дабы была работа у европейских фермеров.
проблема в качестве продукции. У нас некого защищать, так как невозможно понять куда идёт сырьё с виноградников, ибо в вине от этих производителей продуктов виноградарства НЕТ за редким исключением. Примерно как с молоком - коров нет, но от "молочной" продукции прилавки ломятся.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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