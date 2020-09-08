|
|
|
Витрати на утримання гібридів та електрокарів виявились...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці некомерційної організації Consumer Reports вивчили дані по 200 гібридних автомобілях і 55 електрокарах, пробіг яких перевищував 160,9 тисячі кілометрів (100 тисяч миль) та поділились статистикою про вартість їх поточної експлуатації.
Дивися повний текст Витрати на утримання гібридів та електрокарів виявились нижчими, ніж машин з ДВЗ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90612
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:48
Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53
avk написав:
Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.
вывод неверный, с новым акб электричка стоит значительно дороже по сравнению с такой же но с дохлым акб, в отличии от двс цена которых после капремонта двигателя не меняется.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4597
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 1317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:02
avk написав:
Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.
моя думка - треба ще 2-3 роки щоб електрика пішла в масс продакшн
тоді ціна впаде на 40-45%
і можна брати два
собі та дружині
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9750
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], p_a_l
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|