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Витрати на утримання гібридів
та електрокарів виявились...

Витрати на утримання гібридів та електрокарів виявились...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:48

Витрати на утримання гібридів та електрокарів виявились...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці некомерційної організації Consumer Reports вивчили дані по 200 гібридних автомобілях і 55 електрокарах, пробіг яких перевищував 160,9 тисячі кілометрів (100 тисяч миль) та поділились статистикою про вартість їх поточної експлуатації.

Дивися повний текст Витрати на утримання гібридів та електрокарів виявились нижчими, ніж машин з ДВЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:48

Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53

  avk написав:Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.

вывод неверный, с новым акб электричка стоит значительно дороже по сравнению с такой же но с дохлым акб, в отличии от двс цена которых после капремонта двигателя не меняется.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:02

  avk написав:Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.


моя думка - треба ще 2-3 роки щоб електрика пішла в масс продакшн
тоді ціна впаде на 40-45%
і можна брати два :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:03

  vitaliian написав:
  avk написав:Вывод такой: электричку имеет смысл покупать новую, если вообще имеет смысл, и избавляться от неё, когда подходит к концу ресурс аккумулятора.

вывод неверный, с новым акб электричка стоит значительно дороже по сравнению с такой же но с дохлым акб, в отличии от двс цена которых после капремонта двигателя не меняется.

Ну так и новая "батарейка" в б\у электричке не святым же духом появляется? -- и вот это "значительно дороже" в абсолютных величинах подозрительно напоминает стоимость нового акума...
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