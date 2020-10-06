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В Україні запрацювали електронні
медичні висновки: як...

В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:38

В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали видавати електронні медичні висновки про народження дитини, така процедура вже пройшла в Києві.

Дивися повний текст В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як скористатися послугою.
R2
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А Е-Баллы будут начислять?
i9100my
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i9100my Для тебя да. https://www.youtube.com/watch?v=UEl5jSReBCo
romiks2009
 
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