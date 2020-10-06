В Україні почали видавати електронні медичні висновки про народження дитини, така процедура вже пройшла в Києві.
Дивися повний текст В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як скористатися послугою.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:38
В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як...
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Дивися повний текст В Україні запрацювали електронні медичні висновки: як скористатися послугою.
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:00
i9100my Для тебя да.
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