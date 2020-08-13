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«Зелені» інвестори подали позовів до держави на 630 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Компанії, які інвестували в будівництво генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), подали позови до ДП "Гарантований покупець" (ГарПок), щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.
Дивися повний текст «Зелені» інвестори подали позовів до держави на 630 млн грн через невиплати за «зеленим» тарифом
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:02
Обьявить ГарПок банкротом, да и всё.
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