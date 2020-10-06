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Податок на машини пропонують
розширити: кого Кабмін хоче...

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...

Пропонуємо до обговорення:
Платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа".

Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45

Да сколько же можно гайки закручивать?
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