Платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа".
Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45
Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
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