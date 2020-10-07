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Податок на машини пропонують
розширити: кого Кабмін хоче...

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...

Пропонуємо до обговорення:
Платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа".

Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
R2
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Да сколько же можно гайки закручивать?
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:11

А что ещё могут придумать "профессионвлы".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:11

народ их просто ненавидит. Чмо, перестали бы воровать и назначать себе миллионные зарплаты и премии, таких зарплат для чиновников как у нас, нигде больше в мире нету. Сама нищая страна с самыми высокими зп для чиновников-нахлебников. Просто паразитируют на народе.
mrgameover
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:14

ГНАТЬ ИХ НАДО, когда мы уже начнём объединяться не за деньги а за идею, за свое будущее, когда мы их будем гнать в три шеи и закидывать за шкирки в автозаки и на расстрелы с конфискацией
mrgameover
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:41

sena_2008atp
Дивно що ставку не підняли))) бо ж мінімалка виросла..
але цікаво було б подивитись на чистий профіт від того податку - скільки грошей йде на його адміністрування і що в решті решт отримує бюджет ... можливо то податок під певних податківців сидять собі нараховують - зп тікає та капає і ім добре)))як на мене то дурість в кожній з наших машин вже сидить від 20 до 30 % податку - для чого ці крохі ??
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:52

Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче

а закончится все тем, что любой автомобиль - роскошь и владельцы должны денег в пустую казну...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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