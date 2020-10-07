Платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа".
Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45
Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:11
народ их просто ненавидит. Чмо, перестали бы воровать и назначать себе миллионные зарплаты и премии, таких зарплат для чиновников как у нас, нигде больше в мире нету. Сама нищая страна с самыми высокими зп для чиновников-нахлебников. Просто паразитируют на народе.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:14
ГНАТЬ ИХ НАДО, когда мы уже начнём объединяться не за деньги а за идею, за свое будущее, когда мы их будем гнать в три шеи и закидывать за шкирки в автозаки и на расстрелы с конфискацией
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:41
sena_2008atp
Дивно що ставку не підняли))) бо ж мінімалка виросла..
але цікаво було б подивитись на чистий профіт від того податку - скільки грошей йде на його адміністрування і що в решті решт отримує бюджет ... можливо то податок під певних податківців сидять собі нараховують - зп тікає та капає і ім добре)))як на мене то дурість в кожній з наших машин вже сидить від 20 до 30 % податку - для чого ці крохі ??
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:52
Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче
а закончится все тем, что любой автомобиль - роскошь и владельцы должны денег в пустую казну...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:26
Депутаты - сраные паразиты, которые обдирают нас до последнего, этих тварей нужно выносить из кабинетов. Воровитый скот, который сидит у нас на шее. Чиновников нужно сократит минимум вдвое и налоги уменьшить для людей. Содержим это шобло, непонятно для чего.
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