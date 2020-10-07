Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...

Додано: Чет 08 жов, 2020 15:52

а закончится все тем, что любой автомобиль - роскошь и владельцы должны денег в пустую казну...

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн