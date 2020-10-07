|
|
Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:57
Так а разве не за это революция гидности была??? Всьо по эвропейски.... Радуйтесь
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 383
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор