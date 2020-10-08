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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:57
Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче
Так а разве не за это революция гидности была??? Всьо по эвропейски.... Радуйтесь
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:04
обожди, все будет...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:40
Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче
Сами выбрали...от чего перед выборами смотрите на сказки что расскахывают? Смотрите кто за что голосовал.. подняли коммуналку кто от какой партии и хрен им, а не голоса, подняли налог на авто тоже пошли они все лесом. А то сами их к кормушке приводите а потом жалеетесь..
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