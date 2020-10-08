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Податок на машини пропонують
розширити: кого Кабмін хоче...

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:57

Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче

Так а разве не за это революция гидности была??? Всьо по эвропейски.... Радуйтесь
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:04

  svetoch-10 написав:Так а разве не за это революция гидности была??? Всьо по эвропейски.... Радуйтесь


обожди, все будет... :evil:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:40

Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче

Сами выбрали...от чего перед выборами смотрите на сказки что расскахывают? Смотрите кто за что голосовал.. подняли коммуналку кто от какой партии и хрен им, а не голоса, подняли налог на авто тоже пошли они все лесом. А то сами их к кормушке приводите а потом жалеетесь..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:43

  Slon_Nosov написав:а закончится все тем, что любой автомобиль - роскошь и владельцы должны денег в пустую казну...


Ну да , все украинцы должны платить за право проживания на территории , принадлежащей олигархам и их шестеркам во власти. Не нравиться - чемодан, вокзал и т.д.
andrein
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