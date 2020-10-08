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Податок на машини пропонують
розширити: кого Кабмін хоче...

Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:40

Re: Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче

Сами выбрали...от чего перед выборами смотрите на сказки что расскахывают? Смотрите кто за что голосовал.. подняли коммуналку кто от какой партии и хрен им, а не голоса, подняли налог на авто тоже пошли они все лесом. А то сами их к кормушке приводите а потом жалеетесь..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:15

я конечно не согласен в приницпе с подобными налогами.
Но смешно читать коменты о самой нищей стране, о том что ободрали до последнего, относительно налога на авто, которые стартуют от 45тыс. дол.)))
Такие машины даже для Германии и США считаются недешевыми (Друг в Чикаго Камри новую взял за 27тыс.дол.))) А уж от жителей нищей Украины вообще смешно читать возмущения. Жаль, конечно, что нет и у меня повода повозмущаться этой новостью(((
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39

Не пойму,почему никто из возмущающихся не идет в депутаты...Понимают ,что ослы, и их туда не возьмут.
laa1999
 
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