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В Раді пропонують віддавати половину штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:02
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України пропонують передавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в населених пунктах в дохід місцевих бюджетів.
Дивися повний текст В Раді пропонують віддавати половину штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:02
Делят между Аваковым и местными князьками, 50/50. Уже всё порешали.
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eduard_k
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