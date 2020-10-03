RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Раді пропонують віддавати
половину штрафів за...

В Раді пропонують віддавати половину штрафів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:02

В Раді пропонують віддавати половину штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України пропонують передавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в населених пунктах в дохід місцевих бюджетів.

Дивися повний текст В Раді пропонують віддавати половину штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90615
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:02

Делят между Аваковым и местными князьками, 50/50. Уже всё порешали.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 14.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче...
R2 » Чет 08 жов, 2020 12:45
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 13:11
sena_2008atp
У Верховній Раді знову взялися за власників... 1, 2
R2 » Вів 06 жов, 2020 09:55
13 695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 20:42
deneg net
На автомобілях літніх водіїв пропонують робити...
R2 » Суб 03 жов, 2020 21:55
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 21:55
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20725)
08.10.2020 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.