Банкам в Україні пропонують обмежити стягується ними з клієнтів комісію за користування картками.
Дивися повний текст Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування картками.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 15:02
Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування картками.
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