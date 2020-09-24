RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкам хочуть обмежити розмір
комісії за користування...

Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:02

Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування...

Пропонуємо до обговорення:
Банкам в Україні пропонують обмежити стягується ними з клієнтів комісію за користування картками.

Дивися повний текст Банкам хочуть обмежити розмір комісії за користування картками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90619
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:02

прощай, кешбек
alter
 
Повідомлень: 499
З нами з: 14.05.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11

кешбеееек, ми будемо сумувати!
Але в цілому для бізнесу/ФОПів/споживаців, мабуть, таки позитив.
Rainbow
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни 1, 2
R2 » Чет 24 вер, 2020 14:30
19 1518
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 23:07
Dear_Sir
В Україні хочуть змінити правила переказів: як...
R2 » П'ят 02 жов, 2020 16:56
2 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 22:12
hxbbgaf
У Раді хочуть скасувати фіскалізацію для продавців...
R2 » Пон 28 вер, 2020 21:06
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 22:15
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.