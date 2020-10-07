Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.
Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05
В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:20
Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
Налог на процентный доход с депозитов ничто в сравнении с самими ставками по депозитам.
Mind the gap.
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