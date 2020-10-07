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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.

Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05

ай да Кирилл.
ай да молодец.
но...не верится,что получится.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:40

Это уже не поможет!
Все в предчувствии значительной девальвации.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:20

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Налог на процентный доход с депозитов ничто в сравнении с самими ставками по депозитам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:21

На ОВГЗ ввели бы налог,чего уж там...
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