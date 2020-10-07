Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.
Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05
В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:20
Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
Налог на процентный доход с депозитов ничто в сравнении с самими ставками по депозитам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:36
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:08
"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:25
правильных налогов не бывает в принципе. Все налоги - это экспроприация частной собственности, другой вопрос - в каких случаях экспроприация уместна, а в каких нет
Можно экспроприировать часть копеек с депозита у бабульки, хранящей на депозите 5 тыщ грн. А можно часть суперприбыли олигарха-монополиста. Но у олигарха-монополиста есть штат адвокатов, которые кого хочешь съедят и кости обгложут. А бабульку с её депозитом на 5 тыщ можно грабить, она ничем ответить не сможет.
Потому когда бабулька хранит 5 тыщ на депозите её обкладывают налогами. А когда олигарх-монополист получающий суперприбыли за счет монополии и госбюджета требует повысить цены на энергоресурсы с которых получает суперприбыли, ему дают налоговые скидки.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:47
Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
Ты наверное хотел сказать справедливых? Хотя и это не то слово которое описывает то что ты хочешь сказать.
Нет, налоги это оплата услуг которые предоставляет государство и работы сделанной государством для своих жителей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:51
Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:55
Налог - это по сути узаконенная форма грабежа. Поэтому "справедливый налог" - это такой-же оксюморон, как и "справедливый грабёж".
Вынужденным злом налог еще можно назвать, но где вы усмотрели справедливость в налогах?
Коммуняки в свое время рассказывали про справедливость, занимаясь экспроприацией частной собственности и оправдывая это "оплатой услуг которые предоставляет государство и работы сделанной государством для своих жителей".
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 19:01, всього редагувалось 2 разів.
|