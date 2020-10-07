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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.

Дивися повний текст В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.
R2
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ай да Кирилл.
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но...не верится,что получится.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:20

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Налог на процентный доход с депозитов ничто в сравнении с самими ставками по депозитам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:21

На ОВГЗ ввели бы налог,чего уж там...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:36

  laa1999 написав:На ОВГЗ ввели бы налог,чего уж там...

и на воздух.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:08

  vitaliian написав:
  laa1999 написав:На ОВГЗ ввели бы налог,чего уж там...

и на воздух.

"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:25

  vitaliy_berdinskikh написав:"Налог на депозиты" это правильный налог на доход.


правильных налогов не бывает в принципе. Все налоги - это экспроприация частной собственности, другой вопрос - в каких случаях экспроприация уместна, а в каких нет :)

Можно экспроприировать часть копеек с депозита у бабульки, хранящей на депозите 5 тыщ грн. А можно часть суперприбыли олигарха-монополиста. Но у олигарха-монополиста есть штат адвокатов, которые кого хочешь съедят и кости обгложут. А бабульку с её депозитом на 5 тыщ можно грабить, она ничем ответить не сможет.

Потому когда бабулька хранит 5 тыщ на депозите её обкладывают налогами. А когда олигарх-монополист получающий суперприбыли за счет монополии и госбюджета требует повысить цены на энергоресурсы с которых получает суперприбыли, ему дают налоговые скидки. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:47

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  Амвросий написав:правильных налогов не бывает в принципе

Ты наверное хотел сказать справедливых? Хотя и это не то слово которое описывает то что ты хочешь сказать.

  Амвросий написав:Все налоги - это экспроприация частной собственности

Нет, налоги это оплата услуг которые предоставляет государство и работы сделанной государством для своих жителей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:51

Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты наверное хотел сказать справедливых?


Налог - это по сути узаконенная форма грабежа. Поэтому "справедливый налог" - это такой-же оксюморон, как и "справедливый грабёж". :)

Вынужденным злом налог еще можно назвать, но где вы усмотрели справедливость в налогах?

  vitaliy_berdinskikh написав:Нет, налоги это оплата услуг которые предоставляет государство и работы сделанной государством для своих жителей.


Коммуняки в свое время рассказывали про справедливость, занимаясь экспроприацией частной собственности и оправдывая это "оплатой услуг которые предоставляет государство и работы сделанной государством для своих жителей".
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 19:01, всього редагувалось 2 разів.
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