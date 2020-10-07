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В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:55
espanol написав:
Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.
Если раньше не выходили то и теперт не будут. Налог существует очень давно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:10
начать надо хотя бы с незаконного военного сбора...
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