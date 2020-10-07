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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:55

  espanol написав:Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.

Если раньше не выходили то и теперт не будут. Налог существует очень давно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:10

начать надо хотя бы с незаконного военного сбора...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  espanol написав:Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.

Если раньше не выходили то и теперт не будут. Налог существует очень давно.


А зачем он существует?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:53

  Тракторист написав:начать надо хотя бы с незаконного военного сбора...

и расформировать ВСУ на радость мокшанской вате.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:01

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  espanol написав:Цей податок треба відміняти, інакше всі будуть виходити у валюту і сидіти на ній.

Если раньше не выходили то и теперт не будут. Налог существует очень давно.


А зачем он существует?

Чтобы финансировать ремонт дорог, работу полиции, пожарных, школ, больниц, оплачивать электроэнергию на освещение улиц и бензин на работу машин убирающих с улиц мусор и моющих их и так далее.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:02

  Yuri_T написав:и расформировать ВСУ на радость мокшанской вате.


Не надо расформировывать, иначе найдется много желающих прихватизировать страну. Как говорится кто не хочет кормить свою армию будет кормить чужую :)

Недавно публиковали отчет, на ВСУ уходит около 15% налогов. Вопрос - куда уходят остальные 85%? Как минимум половину бюджетных расходов можно и нужно безболезненно сократить и это приведет только к оздоровлению экономики.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:03

  Тракторист написав:начать надо хотя бы с незаконного военного сбора...

вполне законный - появился благодаря закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-18#Text
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:13

  Амвросий написав:Недавно публиковали отчет, на ВСУ уходит около 15% налогов. Вопрос - куда уходят остальные 85%? Как минимум половину бюджетных расходов можно и нужно безболезненно сократить и это приведет только к оздоровлению экономики.

к оздоровлению экономики приведёт лишь одно: отказ от олигархического устройства и разрушение монополий, с одновременным усилением фин.мониторинга и снижением лимита для расчетов наличными.
а там, глядишь, лет через 20 и разберёмся, куда бежать дальше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:начать надо хотя бы с незаконного военного сбора...

вполне законный - появился благодаря закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-18#Text

а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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