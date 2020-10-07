В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Yuri_T написав:и расформировать ВСУ на радость мокшанской вате.
Не надо расформировывать, иначе найдется много желающих прихватизировать страну. Как говорится кто не хочет кормить свою армию будет кормить чужую
Недавно публиковали отчет, на ВСУ уходит около 15% налогов. Вопрос - куда уходят остальные 85%? Как минимум половину бюджетных расходов можно и нужно безболезненно сократить и это приведет только к оздоровлению экономики.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий написав:Недавно публиковали отчет, на ВСУ уходит около 15% налогов. Вопрос - куда уходят остальные 85%? Как минимум половину бюджетных расходов можно и нужно безболезненно сократить и это приведет только к оздоровлению экономики.
к оздоровлению экономики приведёт лишь одно: отказ от олигархического устройства и разрушение монополий, с одновременным усилением фин.мониторинга и снижением лимита для расчетов наличными. а там, глядишь, лет через 20 и разберёмся, куда бежать дальше.