В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Додано: Чет 08 жов, 2020 22:28

Yuri_T написав: с одновременным усилением фин.мониторинга и снижением лимита для расчетов наличными с одновременным усилением фин.мониторинга и снижением лимита для расчетов наличными

а это еще зачем? чтобы олигархам было легче видеть где у населения еще остались деньги и какой налог нужно ввести, чтобы и их отобрать?Нормальному государству должно быть глубоко фиолетово сколько у кого денег и в каком банке они лежат. Такая информация интересует только тех, кто собирается грабить людей и ищет где это можно сделать.Вы-же не будете спорить, что экономика хорошо развивается, а государство становится сильным при свободном рынке, где нет мониторингов и поборов на каждом шагу? А затягивание гаек - это ослабление государства, развитие коррупции и превращение экономики в подобие Северной Кореи. Зачем вам это?