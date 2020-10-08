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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:38

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность
в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:47

  shatenerbi написав:кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.


Они строили банковскую монополию, зачищая рынок от банков, которые могли конкурировать. Проценты загнали в ноль потому что исчезла конкуренция, оставшиеся банки теперь ходят строем, а все деньги которые шли на выплату процентов ктото через схемы забирает себе, в том числе в виде ОВГЗ и др. Если где-то убыло, значит где-то прибыло, куда-то же эти проценты уходят. Раз у населенеия упали проценты, значит у кого-то они увеличились.

Поэтому пока будет банковская монополия, роста процентов не будет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:49

  Амвросий написав:Поэтому пока будет банковская монополия, роста процентов не будет.

Не будет процентов, не будет долгих денег. Хотя, может альтруистов устроит и обратное.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:20

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  ruvex написав:Хотя, может альтруистов устроит и обратное.
Угу. Это вы швейцарцам расскажите: https://business-swiss.ch/2020/01/49-ml ... kih-frank/
клиенты действительно уходят. Но ставку они пока поднимать не собираются
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:21

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Появятся акции банков,пока денег просто так никто не дает,о попкорне говорить не буду.
shatenerbi
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