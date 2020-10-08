В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.
shatenerbi написав:кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.
Они строили банковскую монополию, зачищая рынок от банков, которые могли конкурировать. Проценты загнали в ноль потому что исчезла конкуренция, оставшиеся банки теперь ходят строем, а все деньги которые шли на выплату процентов ктото через схемы забирает себе, в том числе в виде ОВГЗ и др. Если где-то убыло, значит где-то прибыло, куда-то же эти проценты уходят. Раз у населенеия упали проценты, значит у кого-то они увеличились.
Поэтому пока будет банковская монополия, роста процентов не будет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Тракторист написав:а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?
Есть ещё один закон который продлевает его действие. Ссылку нннада или нагуглишь?
Я как бы с пониманием отнёсся к таким претензиям к налогу если бы их говорила старушка или старичек живущие на пенсии второй десяток лет и смотрящие по телевизору только прогноз погоды и сериалы. Но ты ж старый посетитель данного сайта, не погоду здесь читаешь, принимаешь активное участие в обсуждении разных тем. И не знаешь что налоги у нас существуют только и исключительно на основании законов? Да ну?
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