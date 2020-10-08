В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.
shatenerbi написав:кролик начал уничтожать БС со словами"почему я не должен заплатить налог со своего депо"...,потом благополучно продав активы уехал." чистить"БС подолжила Лера,положив под нож наверное под 30% банков,кинув тех ,кто вышел за пределы 200т,не говоря уже Юр лицах .Сейчас,когда БС уже не может скупать после не резидентов ОВГЗ,заканчиваються депо под 18-15%,появляется надобность в длинных деньгах, раньше под новый год традиционно появлялись акционные депо,сейчас у банков будет так же,но одно "но"- проценты загнали,выход только в поднятии,не важно как.
Они строили банковскую монополию, зачищая рынок от банков, которые могли конкурировать. Проценты загнали в ноль потому что исчезла конкуренция, оставшиеся банки теперь ходят строем, а все деньги которые шли на выплату процентов ктото через схемы забирает себе, в том числе в виде ОВГЗ и др. Если где-то убыло, значит где-то прибыло, куда-то же эти проценты уходят. Раз у населенеия упали проценты, значит у кого-то они увеличились.
Поэтому пока будет банковская монополия, роста процентов не будет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Тракторист написав:а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?
Есть ещё один закон который продлевает его действие. Ссылку нннада или нагуглишь?
Я как бы с пониманием отнёсся к таким претензиям к налогу если бы их говорила старушка или старичек живущие на пенсии второй десяток лет и смотрящие по телевизору только прогноз погоды и сериалы. Но ты ж старый посетитель данного сайта, не погоду здесь читаешь, принимаешь активное участие в обсуждении разных тем. И не знаешь что налоги у нас существуют только и исключительно на основании законов? Да ну?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Тракторист написав:а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?
Есть ещё один закон который продлевает его действие. Ссылку нннада или нагуглишь?
в стране, где с легкостью принимается любой закон,чтоб продлить беззаконие это нормально. под своего генплокулола пишется закон. чтоб не исполнять решения суда по привату напишут еще один закон. страна сплошного закония. или без?
Tabak написав: в стране, где с легкостью принимается любой закон,чтоб продлить беззаконие это нормально. под своего генплокулола пишется закон. чтоб не исполнять решения суда по привату напишут еще один закон. страна сплошного закония. или без?
Мы обсуждаем именно незаконность, а не нелогичность или несправедливость, или принятие закона под конкретную ситуацию.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift