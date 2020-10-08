В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Tabak написав:но почему же вы считаете,что введеный налог на депозит законен и не подлежит отмене?
я уже изложил свою точку зрения на этот вопрос и даже дал ссылку на один из законов.
Ваша (Тракторист явно не станет это делать) очередь подтвердить своё мнение о незаконности налога хотя бы какой-то логическй цепочкой, а лучше ссылкой на законы которые запрещают такой налог или какую-то ссылку на то что налог был введёт без принятия закона или какое-то другое обоснование.
Ну и да, мы говорим только о юридических законах. Не о божьих законах, ни о законах природы, ни о "законах справедливости".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино. Отличается!
1. %% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию. И лишь % превышающий инфляцию можно считать доходом. А если банк дает сейчас 6% годовых а реальная инфляция 10%? Где доход? ...Видно, что Вы никогда не имели депозитов. 2. Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?
"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино. Отличается!
1. %% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию. И лишь % превышающий инфляцию можно считать доходом. А если банк дает сейчас 6% годовых а реальная инфляция 10%? Где доход? ...Видно, что Вы никогда не имели депозитов. 2. Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?
Во втором случае -- нигде. Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?..
Alexnik написав:%% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию
С каких делов частный банк стал ответственен за инфляцию валюты, тем более валюты другого государства? Процент с депозита это именно доход. Такой же точно доход который получает банк предоставляя другим людям кредиты. Или ты хочешь сказать что 34% по кредитной линии это выплачиваемая тобой банку компенсация инфляции? Ну ты юморист.
Alexnik написав:Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?
Доход это 1000 единиц полученных за продажу пианино. Советую взять экономический букварь и изучить чем отличается прибыль и доход. Физическо лицо практически никогда не платит налог с прибыли, всегда облагается доход, даже если при продаже вместо прибыли был убыток. Чтобы платить налог с прибыли надо регистрироваться предпринимателем на общей схеме налогооблажения, так как единщики тоже платят налог с дохода.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift