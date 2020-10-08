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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:37

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  Tabak написав:но почему же вы считаете,что введеный налог на депозит законен и не подлежит отмене?

я уже изложил свою точку зрения на этот вопрос и даже дал ссылку на один из законов.

Ваша (Тракторист явно не станет это делать) очередь подтвердить своё мнение о незаконности налога хотя бы какой-то логическй цепочкой, а лучше ссылкой на законы которые запрещают такой налог или какую-то ссылку на то что налог был введёт без принятия закона или какое-то другое обоснование.

Ну и да, мы говорим только о юридических законах. Не о божьих законах, ни о законах природы, ни о "законах справедливости".
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:27

vitaliy_berdinskikh
"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино.
Отличается!

1. %% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию. И лишь % превышающий инфляцию можно считать доходом. А если банк дает сейчас 6% годовых а реальная инфляция 10%?
Где доход? ...Видно, что Вы никогда не имели депозитов.
2. Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:09

  Alexnik написав:vitaliy_berdinskikh
"Налог на депозиты" это правильный налог на доход. Доход с депозитов ничем не отличается от дохода в виде зарплаты за наемный труд, доход от сдачи жилья в аренду или доход от продажи старого пианино.
Отличается!

1. %% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию. И лишь % превышающий инфляцию можно считать доходом. А если банк дает сейчас 6% годовых а реальная инфляция 10%?
Где доход? ...Видно, что Вы никогда не имели депозитов.
2. Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?

Во втором случае -- нигде. Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:34

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  Alexnik написав:%% с депо это не доход, а компенсация за инфляцию

С каких делов частный банк стал ответственен за инфляцию валюты, тем более валюты другого государства? Процент с депозита это именно доход. Такой же точно доход который получает банк предоставляя другим людям кредиты. Или ты хочешь сказать что 34% по кредитной линии это выплачиваемая тобой банку компенсация инфляции? Ну ты юморист. :mrgreen:
  Alexnik написав:Вы купили пианино за 1000 ед. затем продали за 1000 ед. Где доход?

Доход это 1000 единиц полученных за продажу пианино. Советую взять экономический букварь и изучить чем отличается прибыль и доход. Физическо лицо практически никогда не платит налог с прибыли, всегда облагается доход, даже если при продаже вместо прибыли был убыток. Чтобы платить налог с прибыли надо регистрироваться предпринимателем на общей схеме налогооблажения, так как единщики тоже платят налог с дохода. :!:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<1234
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