В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Grover написав:

_hunter написав: Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?.. Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?..

Alyak для особо твердолобых неустанно твердил, чтоЕсли вы вносили на депозит сумму денег на которую можно было купить 100 кг картошки / 100 кг яблок / 100 шт кирпичей, а по окончанию депозита вы всего этого можете купить на 10% больше - то у вас есть 10% ПРИБЫЛИ. А если же за это время цены на товары в результате инфляции (из-за эмиссии дене) выросли на 15%, а сумма на депозите только на 10%, то вы в минусе. И с этого минуса вас ещё заставляют платить налог.Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.Вообще, сравнивая НК Украины и России я вижу, что условия последнего куда более человечны. В Украине ставки и условия - просто грабёж.