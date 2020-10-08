В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

Grover написав:
Alyak для особо твердолобых неустанно твердил, что ЭКОНОМИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАТУРАЛЬНА.
Если вы вносили на депозит сумму денег на которую можно было купить 100 кг картошки / 100 кг яблок / 100 шт кирпичей, а по окончанию депозита вы всего этого можете купить на 10% больше - то у вас есть 10% ПРИБЫЛИ. А если же за это время цены на товары в результате инфляции (из-за эмиссии дене) выросли на 15%, а сумма на депозите только на 10%, то вы в минусе. И с этого минуса вас ещё заставляют платить налог.
Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.
Вообще, сравнивая НК Украины и России я вижу, что условия последнего куда более человечны. В Украине ставки и условия - просто грабёж.
Хотел бы заметить что в подавляющем большинстве стран, в том числе в США, доходом считается номинальная сумма как и в Украине, а если она не покрывает инфляцию, то да, вот такой плохой финансовый инструмент. Не инвестируйте в плохой инструмент, инвестируйте в другой, в хороший.
У меня есть пара mutual funds и акций (Exxon ) которые даже в натуральном выражении ушли в глубокий минус за 5 лет, не говоря уж о реальном с учётом инфляции. Я что должен бегать вокруг и рассказывать про яблоки? Меня в дурдом отправят.