В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?..
Alyak для особо твердолобых неустанно твердил, что ЭКОНОМИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАТУРАЛЬНА.
Если вы вносили на депозит сумму денег на которую можно было купить 100 кг картошки / 100 кг яблок / 100 шт кирпичей, а по окончанию депозита вы всего этого можете купить на 10% больше - то у вас есть 10% ПРИБЫЛИ. А если же за это время цены на товары в результате инфляции (из-за эмиссии дене) выросли на 15%, а сумма на депозите только на 10%, то вы в минусе. И с этого минуса вас ещё заставляют платить налог.
Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.
Вообще, сравнивая НК Украины и России я вижу, что условия последнего куда более человечны. В Украине ставки и условия - просто грабёж.
Хотел бы заметить что в подавляющем большинстве стран, в том числе в США, доходом считается номинальная сумма как и в Украине, а если она не покрывает инфляцию, то да, вот такой плохой финансовый инструмент. Не инвестируйте в плохой инструмент, инвестируйте в другой, в хороший.
У меня есть пара mutual funds и акций (Exxon ) которые даже в натуральном выражении ушли в глубокий минус за 5 лет, не говоря уж о реальном с учётом инфляции. Я что должен бегать вокруг и рассказывать про яблоки? Меня в дурдом отправят.
Тракторист написав:а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?
Есть ещё один закон который продлевает его действие. Ссылку нннада или нагуглишь?
Я как бы с пониманием отнёсся к таким претензиям к налогу если бы их говорила старушка или старичек живущие на пенсии второй десяток лет и смотрящие по телевизору только прогноз погоды и сериалы. Но ты ж старый посетитель данного сайта, не погоду здесь читаешь, принимаешь активное участие в обсуждении разных тем. И не знаешь что налоги у нас существуют только и исключительно на основании законов? Да ну?
кстати в 2014 военный сбор был введен с нарушением норм налогового кодекса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Grover написав:Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.
и это действительно логично и правильно!
у нас часто любят ссылаться на Европу, так вот например в Германии не облагаются проценты от вкладов если они не превышают 800 евро в год и под этот налог попадают только достаточно богатые люди с суммами вкладов более 100 тыс. евро...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:у нас часто любят ссылаться на Европу, так вот например в Германии не облагаются проценты от вкладов если они не превышают 800 евро в год
В Польше облагают независимо от суммы вкладов.
А вот в Великобритании есть общее правило, не только для депозитов: с дохода ниже определенной планки (которая со временем меняется и последние годы только поднималась) не платится подоходный налог. Там есть ещё какая-то вторая планка которая тоже снижает налогооблажение и только после неё платится одинаковая ставка. Тоесть если перенести на наши реалии то все кто получает минималку и около того - не платили бы подоходный вообще.
Правда сразу уточню что не спец в британских налогах и мог чего-то напутать.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift