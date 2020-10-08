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В Нацбанку пропонують скасувати
податок на доходи за...

В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:26

  Grover написав:
  _hunter написав:Но я всегда был уверен, что с депозита человек _всегда_ забирает больше, чем вкладывает -- это не так?..

Alyak для особо твердолобых неустанно твердил, что ЭКОНОМИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАТУРАЛЬНА.

Если вы вносили на депозит сумму денег на которую можно было купить 100 кг картошки / 100 кг яблок / 100 шт кирпичей, а по окончанию депозита вы всего этого можете купить на 10% больше - то у вас есть 10% ПРИБЫЛИ. А если же за это время цены на товары в результате инфляции (из-за эмиссии дене) выросли на 15%, а сумма на депозите только на 10%, то вы в минусе. И с этого минуса вас ещё заставляют платить налог.

Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.

Вообще, сравнивая НК Украины и России я вижу, что условия последнего куда более человечны. В Украине ставки и условия - просто грабёж.


Хотел бы заметить что в подавляющем большинстве стран, в том числе в США, доходом считается номинальная сумма как и в Украине, а если она не покрывает инфляцию, то да, вот такой плохой финансовый инструмент. Не инвестируйте в плохой инструмент, инвестируйте в другой, в хороший.

У меня есть пара mutual funds и акций (Exxon :x ) которые даже в натуральном выражении ушли в глубокий минус за 5 лет, не говоря уж о реальном с учётом инфляции. Я что должен бегать вокруг и рассказывать про яблоки? Меня в дурдом отправят.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:а вы не находите, что он должен был упразднён ещё в 2015?

Есть ещё один закон который продлевает его действие. Ссылку нннада или нагуглишь?

Я как бы с пониманием отнёсся к таким претензиям к налогу если бы их говорила старушка или старичек живущие на пенсии второй десяток лет и смотрящие по телевизору только прогноз погоды и сериалы. Но ты ж старый посетитель данного сайта, не погоду здесь читаешь, принимаешь активное участие в обсуждении разных тем. И не знаешь что налоги у нас существуют только и исключительно на основании законов? Да ну? :mrgreen:

кстати в 2014 военный сбор был введен с нарушением норм налогового кодекса... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:03

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  Grover написав:Вообще, сравнивая НК Украины и России я вижу, что условия последнего куда более человечны. В Украине ставки и условия - просто грабёж.

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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:06

  Grover написав:Приведу пример соседей: в России налог на депозиты есть, но его по факту никто не платит, потому что там сделано объективно: прибылью признается только та часть процентов, которая превышает ставку рефинансирования центробанка. Остальное считается как компенсация инфляции и, соответственно, налогом не облагается.

и это действительно логично и правильно!

у нас часто любят ссылаться на Европу, так вот например в Германии не облагаются проценты от вкладов если они не превышают 800 евро в год и под этот налог попадают только достаточно богатые люди с суммами вкладов более 100 тыс. евро...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:17

Re: В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за...

  Тракторист написав:у нас часто любят ссылаться на Европу, так вот например в Германии не облагаются проценты от вкладов если они не превышают 800 евро в год

В Польше облагают независимо от суммы вкладов.

А вот в Великобритании есть общее правило, не только для депозитов: с дохода ниже определенной планки (которая со временем меняется и последние годы только поднималась) не платится подоходный налог. Там есть ещё какая-то вторая планка которая тоже снижает налогооблажение и только после неё платится одинаковая ставка. Тоесть если перенести на наши реалии то все кто получает минималку и около того - не платили бы подоходный вообще.

Правда сразу уточню что не спец в британских налогах и мог чего-то напутать. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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