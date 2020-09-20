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Українцям зменшать
субсидії: як рахуватимуть

Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11

Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після скасування карантину різко зменшать розмір субсидії.

Дивися повний текст Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11

Кста, в расчете ошибка - если семье из 2000 грн. коммуналки после покращення придется заплатить 1200 грн., то субсидия составит 800 грн. (а не 900 как в статье). Конец эпохи бедности. Покращення вже сегодня)))
Дима Алматов
 
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За то увеличили расходы на чиновничий аппарат.Браво новым "реформаторам"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:34

  Дима Алматов написав:Кста, в расчете ошибка - если семье из 2000 грн. коммуналки после покращення придется заплатить 1200 грн., то субсидия составит 800 грн. (а не 900 как в статье). Конец эпохи бедности. Покращення вже сегодня)))

Страна окрепшего маразма.
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