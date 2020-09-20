В Україні після скасування карантину різко зменшать розмір субсидії.
Дивися повний текст Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11
Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть.
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11
Кста, в расчете ошибка - если семье из 2000 грн. коммуналки после покращення придется заплатить 1200 грн., то субсидия составит 800 грн. (а не 900 как в статье). Конец эпохи бедности. Покращення вже сегодня)))
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11
За то увеличили расходы на чиновничий аппарат.Браво новым "реформаторам"
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:34
Страна окрепшего маразма.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:58
Комуналка наше всё! Будут крестьян в рабство забирать, а у здоровых Радуцкий и компания будут почки изымать.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:32
Re: Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть
Ахахаха, дави их, Зеля, дави.
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