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Голова Ради НБУ: нерезиденти прискорили вихід із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:23
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 1,9 млрд грн, що свідчить про прискорення виходу нерезидентів із державних цінних паперів України, номінованих в національній валюті.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ: нерезиденти прискорили вихід із гривневих ОВДП
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R2
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:23
Да расчитайте вы уже этих нерезидентов из золотовалютных резервов и пускай идут нахрен. Спекулянты сраные. Надоело читать одно и то же.
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eduard_k
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:39
Видно чуют носом эти буржуи, что запахло жареным в Украине. Вот и вытягивают свои хвосты.
Запасаемся масками, тёплыми вещами и попкорном, улыбаемся и машем..
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straponesa
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:45
eduard_k написав:
Да расчитайте вы уже этих нерезидентов из золотовалютных резервов и пускай идут нахрен. Спекулянты сраные. Надоело читать одно и то же.
ЗВР нам еще пригодятся, т. к. не факт что кто-то нам даст денег. Чем ниже курс гривны, тем меньше нужно отдавать валюты нерезам - они покупали ОВГЗ в основном, когда курс был 24-26 грн./дол., а выходят по курсу 28 грн./дол. А если будет курс 30 грн./дол., то еще меньше полчат баксов. Кто заработал на ОВГЗ - нерезы или Украина, нужно разобраться.
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Ragnar
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