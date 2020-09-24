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МАУ посилює вимоги щодо
масок на борту літаків

МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:26

МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія МАУ з 12 жовтня 2020 року оновлює заходи безпеки на борту, пов'язані із запобіганням поширенню коронавирусной інфекції COVID-19

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:26

коронабесие продолжается...
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:36

Re: МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків

не понимаю, почему нет масок на ж..е! Вирус-то он не только с дыханием выходит, но и с газами.
Dear_Sir
 
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