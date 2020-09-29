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Забудовника в Києві зобов'язали знести незаконну...
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:07
Пропонуємо до обговорення:
За позовом Київської міської прокуратури окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі м. Києва.
Дивися повний текст Забудовника в Києві зобов'язали знести незаконну багатоповерхівку
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:07
на подоле по зданию на Нижнем Валу решение о сносе лишних этажей было больше 5 лет назад, но никто ничего просто не делает...
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