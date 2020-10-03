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"Історичний момент": Україна і Британія підписали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:08
Пропонуємо до обговорення:
Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit. Підписи під документом поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії.
Дивися повний текст \"Історичний момент\": Україна і Британія підписали стратегічну угоду
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:08
и в чём историчность момента?...
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