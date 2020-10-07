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Понад чверть населення
України перебуває за межею...

Понад чверть населення України перебуває за межею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:20

Понад чверть населення України перебуває за межею...

Пропонуємо до обговорення:
Результати моніторингу свідчать, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.

Дивися повний текст Понад чверть населення України перебуває за межею бідності - Денісова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:20

вот только бедных почему-то в 2 раза больше...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35

Шоб ты жил....на 75 долларов
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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