Результати моніторингу свідчать, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.
Дивися повний текст Понад чверть населення України перебуває за межею бідності - Денісова.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:20
Понад чверть населення України перебуває за межею...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад чверть населення України перебуває за межею бідності - Денісова.
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35
Шоб ты жил....на 75 долларов
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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