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СБУ «накрила» фейковий
фондовий ринок

СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:21

СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке заволоділо коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах, яких насправді ніколи не було.

Дивися повний текст СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:21

Ой да ладно, СБУ и крышевали этот бизнес! А когда лохи вывелись, СБУ их и накрыли))
Сказочники ей богу..
straponesa
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