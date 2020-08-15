Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке заволоділо коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах, яких насправді ніколи не було.
Дивися повний текст СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:21
СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок
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Дивися повний текст СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок.
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:21
Ой да ладно, СБУ и крышевали этот бизнес! А когда лохи вывелись, СБУ их и накрыли))
Сказочники ей богу..
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:25
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:26
straponesa Почему вместо трое из страны из ближнего востока не напишут просто из Израиля?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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