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СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки пропонує відновити перевірки через масові ухилення підприємствами від сплати податків.
Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07
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