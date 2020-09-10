Служба безпеки пропонує відновити перевірки через масові ухилення підприємствами від сплати податків.
Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07
СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:42
Все как в кино, "шеф все пропало! Гипс снимают , клиент уезжает!"
А денежки то тю-тю...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:09
на разі єдине досягнення ЗЕ банди - це ріст тарифів і податків, вітаю 73%
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