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СБУ просить терміново відновити
податкові перевірки...

СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07

СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки пропонує відновити перевірки через масові ухилення підприємствами від сплати податків.

Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
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реформы на марше
ruslan42212
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Дрочить предпринимателей это не за вагноровцами бегать
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на разі єдине досягнення ЗЕ банди - це ріст тарифів і податків, вітаю 73%
halyapet
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:36

Я что-то не совсем понял, а при чем здесь СБУ к налогооблажению и т.п?!
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