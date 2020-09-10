Служба безпеки пропонує відновити перевірки через масові ухилення підприємствами від сплати податків.
Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07
СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:09
на разі єдине досягнення ЗЕ банди - це ріст тарифів і податків, вітаю 73%
Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:36
Я что-то не совсем понял, а при чем здесь СБУ к налогооблажению и т.п?!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:02
Re: СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
Вот так. А гнали на упрощенцев.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:11
l4567 Да.
А чуть раньше где-то по пути 2 области и 1 автономную республику потеряли. СБУ, фонмониторинг, мвд, налоговики с со своими ментами, удо, всу, нацгвардия, разведка - вся эта камарилья эффективно способна только безоружное население грабить.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:38
Вибачьте, ріст тарифів на що відбувся? Петино будет только дорожать я помню, прямо на сайтах монополистов были графики с какого числа подорожает на годы вперед, сейчас все тихо или вы так сказать заранее, в надежде?) НДС 20%, военный сбор 1,5% и т.д. Налоги, например у ФОПов, поднялись в денежном выражении, потому что берется процент от большей суммы. Я не то чтобы говорю что всё хорошо, просто нафиг трындеть. А по теме, по обнальным конторам, проверки эти только для того чтобы косить бабло не только с контор, т.к. о них все кому надо знать и так знают, а ещё и с тех, кто воспользовался данной "услугой"
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:02
А при чём тут товарищ конрразведчик до налоговой? Может пусть лучше кино с товарищем Жванией поизучает. Или обком сказал кино не смотреть?
Востаннє редагувалось Ratatui в П'ят 09 жов, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:21
А бибибка банки скупает с кипрских оффшоров. А мелкоте проверки, а народу амнистия и доказывай, где 3 тыщи баксов взял. Такой бессовестной власти еще не было.
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