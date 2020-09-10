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СБУ просить терміново відновити
податкові перевірки...

СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:07

СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки пропонує відновити перевірки через масові ухилення підприємствами від сплати податків.

Дивися повний текст СБУ просить терміново відновити податкові перевірки підприємств.
R2
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реформы на марше
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:37

Дрочить предпринимателей это не за вагноровцами бегать
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:09

на разі єдине досягнення ЗЕ банди - це ріст тарифів і податків, вітаю 73%
halyapet
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:36

Я что-то не совсем понял, а при чем здесь СБУ к налогооблажению и т.п?!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:02

Re: СБУ просить терміново відновити податкові перевірки...

Вот так. А гнали на упрощенцев.
Зе-Чмо
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:11

l4567 Да.
А чуть раньше где-то по пути 2 области и 1 автономную республику потеряли. СБУ, фонмониторинг, мвд, налоговики с со своими ментами, удо, всу, нацгвардия, разведка - вся эта камарилья эффективно способна только безоружное население грабить.
ledov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:38

  halyapet написав:на разі єдине досягнення ЗЕ банди - це ріст тарифів і податків, вітаю 73%

Вибачьте, ріст тарифів на що відбувся? Петино будет только дорожать я помню, прямо на сайтах монополистов были графики с какого числа подорожает на годы вперед, сейчас все тихо или вы так сказать заранее, в надежде?) НДС 20%, военный сбор 1,5% и т.д. Налоги, например у ФОПов, поднялись в денежном выражении, потому что берется процент от большей суммы. Я не то чтобы говорю что всё хорошо, просто нафиг трындеть. А по теме, по обнальным конторам, проверки эти только для того чтобы косить бабло не только с контор, т.к. о них все кому надо знать и так знают, а ещё и с тех, кто воспользовался данной "услугой"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:02

А при чём тут товарищ конрразведчик до налоговой? Может пусть лучше кино с товарищем Жванией поизучает. Или обком сказал кино не смотреть?
Востаннє редагувалось Ratatui в П'ят 09 жов, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:21

А бибибка банки скупает с кипрских оффшоров. А мелкоте проверки, а народу амнистия и доказывай, где 3 тыщи баксов взял. Такой бессовестной власти еще не было.
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