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Федоров про проблему в
IT-сфері: молодь працює в...

Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:20

Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні немає проблеми з молодими професіоналами у сфері IT, проблема в тому, що вони працюють в приватному секторі, а не на державу.

Дивися повний текст Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в приватному секторі, а не на державу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:45

как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:58

  spread написав:как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?


Госпредприятия - это монополия и коррупция. IT - это не та сфера которую интересует где у кого украсть. Но ктото пытается использовать госресурс, чтобы построить себе монополию в IT сфере, захомутав тех кто работает на западные частные компании.

Если появится подобная госкомпания, она быстро законодательно запретит и вытеснит конкуренцию и перенаправит всё через себя, обложив всех остальных огромными налогами.

Большинство западных компаний просто уйдет с украинского рынка, потому что им не нужен посредник в виде государства. Это огромный риск. Сам факт новости о том что ктото рассматривает возможность создать такую госмонополию уже будет отпугивать потенциальных заказчиков.

А пенсию вполне возможно скоро вообще отменят.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 23:21, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:03

Re: Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...

Помнится, не особо давно предыдущий цифровой министр уже звал амбициозную молодёжь попрограммить на кабмин. Как там это дело продвигается?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:19

В Україні немає проблеми з молодими професіоналами у сфері IT, проблема в тому, що вони працюють в приватному секторі


Проблема в том, что проблемы нет, но её хотят создать. Вот в чем проблема.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:29

  moveton написав:Помнится, не особо давно предыдущий цифровой министр уже звал амбициозную молодёжь попрограммить на кабмин. Как там это дело продвигается?

Желающих горбатиться на минималку не нашлось
antey1969
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