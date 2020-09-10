В Україні немає проблеми з молодими професіоналами у сфері IT, проблема в тому, що вони працюють в приватному секторі, а не на державу.
Дивися повний текст Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в приватному секторі, а не на державу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:20
Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в приватному секторі, а не на державу.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:45
как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:58
Госпредприятия - это монополия и коррупция. IT - это не та сфера которую интересует где у кого украсть. Но ктото пытается использовать госресурс, чтобы построить себе монополию в IT сфере, захомутав тех кто работает на западные частные компании.
Если появится подобная госкомпания, она быстро законодательно запретит и вытеснит конкуренцию и перенаправит всё через себя, обложив всех остальных огромными налогами.
Большинство западных компаний просто уйдет с украинского рынка, потому что им не нужен посредник в виде государства. Это огромный риск. Сам факт новости о том что ктото рассматривает возможность создать такую госмонополию уже будет отпугивать потенциальных заказчиков.
А пенсию вполне возможно скоро вообще отменят.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 23:21, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:03
Re: Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
Помнится, не особо давно предыдущий цифровой министр уже звал амбициозную молодёжь попрограммить на кабмин. Как там это дело продвигается?
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:19
Проблема в том, что проблемы нет, но её хотят создать. Вот в чем проблема.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:29
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:44
И стройными рядами поперли эникеить на благо родины, на радость клоунам!
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:45
С чего он решил, что молодежь хочет работать на государство? Молодежь хочет работать для собственного успеха и идет туда, где работать выгоднее. Если держава покладет свою грязную лапу на наше айти, молодежь просто уедет отсюда навсегда.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:03
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:07
звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|