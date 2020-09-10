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Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:50
halyapet написав: spread написав:
как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.
Тоже все время удивляюсь. Если государство - неэфективный собственник, то как они умудряются существовать при капитализме.
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