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Федоров про проблему в
IT-сфері: молодь працює в...

Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:50

  halyapet написав:
  spread написав:как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?

звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.


Тоже все время удивляюсь. Если государство - неэфективный собственник, то как они умудряются существовать при капитализме. :)
andrein
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